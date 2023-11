15 immagini per risolvere il dilemma: vasca o doccia?

È un modello combinato adatto a chi ha bisogno della praticità della doccia ma non vuole rinunciare ad un bagno rilassante di quando in quando. La preferenza della doccia alla vasca, come abbiamo detto in precedenza, è dovuta alla praticità, ma anche ad un fattore economico: infatti la doccia richiede un impiego inferiore di acqua rispetto ad una vasca da bagno e consente di risparmiare tempo prezioso quando si è di fretta. Molteplici sono le soluzioni per impedire all’acqua di schizzare fuori dalla vasca doccia: la piu semplice ed economica è sicuramente l’installazione di una tenda. Questo è possibile grazie all'utilizzo di un bastone da tenda per la vasca da bagno dritto o angolare, a seconda dei casi. Per chi invece preferisce disfarsi dell'ingombrante vasca da bagno, la trasformazione di quest'ultima in doccia può avvenire in un tempo relativamente breve e senza intervenire con opere murarie invasive. È importante che, una volta sollevata la vasca, la parte sottostante venga pulita in maniera tale che la superficie possa accogliere il collante e il sigillante su cui deporre il nuovo piatto doccia. Trasformare una vasca da bagno in doccia è dunque un’operazione in sè piuttosto semplice ma, nonostante ciò, richiede alcune operazioni che è meglio far svolgere solamente ad un professionista qualificato.