Un elemento che fa davvero la differenza in termini di estetica di una scala, sono i tiranti: sostituire dei parapetti ingombranti con dei tiranti in metallo, renderà la vostra scala più eterea e leggera, anche quando si dovesse trattare di una scala in legno o in muratura.

I parapetti che sceglierete dovranno in ogni caso tenere conto della struttura e dei materiali utilizzati per la realizzazione della scala, sia per ottenere un effetto esteticamente piacevole, sia per massimizzare la praticità e funzionalità della scala.