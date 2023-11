Non è forse ancora abbastanza, ma è pur vero che il settore dell'arredamento è diventato sempre più sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni l'attenzione è cresciuta progressivamente a tal punto che pratiche sostenibili come il recupero e il riuso sono uscite dall'ambito del puro e semplice fai da te per entrare in quello della produzione dell'arredamento per interni. Nell'ambito del recupero e del riuso, come vedremo in questo Libro delle Idee, si inseriscono i divani con bancali e altri mobili con i pallet, oramai diventati una realtà consolidata, specialmente per ambienti con stili country o shabby, ma anche in contesti arredati in stile industrial, i mobili con i pallet e in particolare i divani con bancali, possono essere inseriti con attenzione, contribuendo a connotare con forza l'atmosfera della casa. I bancali o pallet sono quelle strutture di legno utilizzate come supporto per le merci nei magazzini o durante il loro trasporto, che possono essere utilizzate sia come moduli base da sovrapporre o combinare, sia recuperandone gli elementi costitutivi e utilizzandoli separatamente per dare vita a nuove strutture. I divani con bancali sono uno dei mobili realizzabili attraverso la combinazione di pallet, che diventano i moduli costitutivi della struttura, accompagnati da sedute morbide, cuscini e tessuti di rivestimento. I divani con bancali e i mobili con i pallet costituiscono un nuovo terreno di prova per la creatività di architetti e interior designer per creare delle nuove soluzioni sia per arredare ambienti interni, come il soggiorno e il salotto, ma anche quelli esterni come giardini, balconi e terrazze. Scopriamo insieme come: seguiteci.