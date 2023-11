State pensando a come recuperare il sottotetto della vostra casa? E allora continuate a leggere, perché in questo Libro delle Idee ci occuperemo proprio del recupero del sottotetto, andando a conoscere da vicino 15 cose da sapere su ristrutturazione e recupero del sottotetto, per capire come devono essere impostati gli interventi di architetti e interior designer per trasformare uno spazio prima inutilizzato in uno spazio vivibile, accogliente e funzionale. Per la sua natura un sottotetto presenta delle aree in cui è più alto in corrispondenza della parte culminante del tetto, e altre in cui l'altezza è minore che corrispondono con quelle in cui gli spioventi raggiungono le pareti dell'edificio: perché sia considerato abitabile, il sottotetto deve avere secondo la normativa nazionale (Legge 457/78 art. 43) un'altezza minima tra il piano di calpestio del pavimento e il soffitto di 2,70 m per gli ambienti con destinazione d'uso come soggiorno, e di 2,40 m per i locali di servizio come bagni e corridoi. Esistono poi leggi regionali che regolano ulteriormente le questioni relative al recupero abitativo del sottotetto: in Campania per esempio la Legge Regionale n. 15 del 2000 stabilisce un'altezza media dei locali non inferiore a 2,40 m e una minima di 1,40 m, mentre il recupero del sottotetto in Lombardia è regolato dalla Legge Regionale n. 12 del 2005 che stabilisce un'altezza minima ponderale di 2,40 m e una minima di 1,50 m. Come vedremo nei 15 progetti di ristrutturazione e recupero del sottotetto che vedremo, nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione comportano un cambiamento della configurazione della casa, della facciata e non comporta la modifica di pareti e impianti, non è necessario presentare alcuna richiesta. Se invece il recupero del sottotetto e la sua ristrutturazione prevedono delle modifiche strutturali o il cambio di destinazione d'uso del sottotetto, allora dovrà essere un architetto o comunque un tecnico qualificato a presentare il progetto e richiedere le autorizzazioni necessarie al comune competente per poter eseguire i lavori.