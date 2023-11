19 idee per scegliere lo specchio vintage più adatto alla tua casa

Specchio, specchio delle mie brame… Se l’oggetto dei tuoi desideri è proprio lui, lo specchio vintage, sei arrivato nel posto giusto. Tra i complementi di arredo più amati, lo specchio è innanzitutto un oggetto funzionale: che sia posizionato in camera, in bagno o nell’ingresso, che si tratti di uno specchio da parete o di uno da terra, è un aiuto fondamentale per scegliere la combinazione di vestiti giusta per la giornata, truccarsi, o darsi un’ultima sistemata ai capelli prima di uscire di casa. Ma definire uno specchio, vintage o meno, come un qualcosa di votato solamente alla funzionalità non potrebbe essere più sbagliato.

Esistono specchi di ogni foggia e misura, dalle forme più tradizionali a quelle più insolite, ce ne sono di combinabili… C’è chi vede lo specchio come un vero e proprio quadro e ne fa il protagonista di un ingresso, di un salotto, oppure chi sceglie di nasconderlo all’interno di un armadio, per utilizzarlo soltanto quando ne ha bisogno. Alcune persone preferiscono un oggetto semplice, senza tanti fronzoli, mentre altre si orientano su uno specchio vintage o antico, dalla cornice estrosa e complessa. Già, la cornice: qui si apre un ulteriore mondo in cui perdersi. Dal più assoluto minimalismo degli specchi che ne sono privi, si arriva allo sfarzo delle cornici dorate in stile barocco… con tutte le sfumature che ci sono tra i due estremi, ovviamente. Tutto questo rende chiaro che uno specchio, vintage, moderno o tradizionale, sia soprattutto un elemento decorativo, che abbellisce una stanza e rivela moltissimo della personalità di colui che lo ha scelto.

Se hai deciso di inserire uno specchio vintage nel tuo ambiente, significa che hai già le idee abbastanza chiare: vuoi impreziosire la tua casa con un oggetto particolare, insolito. Ma le possibilità di scelta rimangono ancora molto ampie. Innanzitutto, cosa si intende per specchio vintage? Stiamo parlando di un pezzo anni ‘50 (originale o riproduzione) dagli angoli stondati, la cornice sottile in ottone, magari fumè? Oppure di uno specchio vintage, o meglio antico, dalle linee barocche, con cornice dorata dal motivo floreale? Inoltre: dove pensi di posizionare il protagonista di questo articolo? Sei alla ricerca di uno specchio da parete da posizionare in un ingresso o in un corridoio, oppure di uno specchio vintage bagno? Nella nostra gallery abbiamo raccolto tantissime idee per scegliere lo specchio ideale per te: troverai gli stili delle diverse epoche, degli originali pezzi antichi o di modernariato, ma anche delle riproduzioni, o degli specchi moderni che traggono ispirazione dalle mode del passato. Vedremo insieme le migliori soluzioni per ciascuna stanza della casa, dall’ingresso al salotto, dalla camera da letto al bagno. Troverai specchi da parete particolari, spunti per valorizzare la tua abitazione con un tocco di stile davvero unico. Sei pronto? Cominciamo!