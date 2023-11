Piante tappezzanti: la guida in 15 step

Quando si parla di piante tappezzanti si intende quel tipo di pianta che si sviluppa in modo fitto, continuo e compatto e che ricopre completamente una parte di terreno. Nel caso delle nostre case ricopre proprio l'intero giardino. Se non ne avevi mai sentito parlare e non conoscevi l'eleganza e la bellezza di queste piante allora questo articolo fa al caso tuo! Dai tappeti erbosi, alle rose tappezzanti oggi vogliamo parlarvi di questo decoro perfetto per ogni tipo di giardino. Continua a leggere per scoprire con noi le caratteristiche e le particolarità di queste piante!