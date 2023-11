Mille Bolle di Colore Acquamarina: 15 Idee per la Casa

Splendido, il colore acquamarina è una tonalità che si colloca fra il verde ed il ciano e che prende in prestito il nome ad un minerale con le stesse sfumature e che ricordano il mare. In passato questo minerale veniva usato come portafortuna per i marinai oltre che per i viaggiatori. Oggi, invece, questo è il colore del relax, della spensieratezza e sempre più spesso è utilizzato anche per la casa perché riesce ad illuminare particolari, a valorizzare ambienti, a sottolineare dettagli. Stupendo sulle pareti, meraviglioso per i mobili, i complementi d'arredo e gli accessori, il colore acquamarina è stato preso in prestito anche dalla nota casa di gioielli Tiffany. Per questo molti quando vedono questa tinta sono soliti a chiamarla color tiffany! Siamo certi che il suo ingresso in salotto, in cucina, nello studio, insomma in ogni area della casa ti stupirà!