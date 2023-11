Tappeti Vintage per l'Interior Design Contemporaneo

Per completare una zona notte romantica e delicata non può mancare un tappeto vintage dai toni soft come il modello Como proposto nelle nuance del beige con piccoli accenti scuri a contrasto. Disponibile in varie dimensioni per consentire l'alloggio in stanze di qualsiasi metratura, arricchirà con grande stile l'area del letto, aggiungendo al contempo una notevole morbidezza e funzionalità all'interior.