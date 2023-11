Effetto legno: dalle vernici ai pavimenti, 15 idee di design ispirate al legno!

Desideri impreziosire la tua casa con le tipiche venature del legno ma su superfici non in legno? Si può! Come? Con l’utilizzo di vernici effetto legno o con la scelta di pavimenti, carte da parati e complementi d’arredo ideate con materiali più convenienti del legno, ma ricreati per farsi portatori della medesima essenza.

Per questo abbiamo deciso di proporti tante idee di ispirazione dove potrai trovare progetti con elementi d’arredo in vernice effetto legno o pareti color legno o ancora, tecniche per riprodurre fedelmente, su qualsiasi superfice, le venature tipiche del materiale più amato di sempre. Scopri le 15 idee di design ispirate al legno!