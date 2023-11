15 spunti per rendere il tuo spazio esterno un piccolo angolo di paradiso

Durante la primavera e l'estate, sia che viviamo in una zona immersa nella natura che in città, la zona della casa di cui certamente godiamo di più, se siamo fortunati ad averla, è quella esterna, che sia questa rappresentata da un giardino, un terrazzo o un balcone. Poter usufruire di questo luogo dove rilassarsi, ritrovare il contatto con la natura o organizzare pranzi ed aperitivi con amici o parenti, è qualcosa di davvero impagabile, indipendentemente dalle dimensioni che si hanno a disposizione. In questo articolo parleremo di come arredare questa amata zona della casa rendendola un piccolo angolo di paradiso, sempre mirando sia alla praticità che all’estetica. A differenza dell’arredo per interni, prima di iniziare ad arredare gli esterni è bene fare alcune considerazioni, dipendenti principalmente dalle condizioni climatiche in cui viviamo, sia dal punto di vista del design che dei materiali. Se si vive in un luogo molto soleggiato, è bene considerare l’acquisto di ombrelloni o vele per creare un po’ d'ombra, in modo da poter godere dello spazio tutto il giorno. Se si vive in un ambiente piovoso o ventilato si consiglia l’installazione di strutture più resistenti come le verande. Il clima caldo e secco tende a danneggiare gli arredi in legno, che quindi deve essere curato e trattato ogni anno così da rimanere protetto da crepe e deformazioni. Il clima umido, invece è nemico sia di arredi di metallo, che tendono a corrodersi, che di vimini. I mobili in resina in questo caso sono un’ottima soluzione in quanto sono impermeabili, oltre ad essere disponibili in molti colori e finiture. Andiamo ad analizzare nel dettaglio qualche idea, prendendo anche in considerazione quegli elementi decorativi che non dovrebbero mai mancare, sia negli esterni che negli interni: piante e fiori.