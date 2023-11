15 Docce da Giardino per l'Estate

Finalmente l'estate è quasi alle porte! La bella stagione, le gite fuori porta, le scampagnate e le settimane passate in spiaggia per rigenerarci dopo un anno di grandi sacrifici. Covid permettendo, forse ritroveremo un pezzettino della nostra normalità . Tuttavia, se saremo costretti a stare a casa, prenderemo il sole in giardino o in balcone, dovremo ingegnarci altrimenti. Per esempio, ci troveremo come sempre a combattere l'afa che ogni anno si abbatte sulla nostra penisola. Come fare? Quale antidoto migliore di una bella doccia fredda e rigenerante? Per molti, fare una doccia in giardino durante l'estate è un rituale, una vera e propria pratica meditativa. Per altri, un escamotage per non sporcare casa. Apprezzata soprattutto nelle località di mare per la sua comodità e praticità, la doccia da giardino è diventata un vero e proprio culto.