Mini-guida per abbinare il grigio e il marrone in casa: 15 esempi fantastici

Per arredare la vostra casa non basta scegliere i mobili e gli oggetti che più vi piacciono, ma bisogna poi saper combinare i giusti colori. Anche se non l'avreste mai detto, il grigio si abbina bene con il marrone, si tratta di una scelta azzardata e sempre al limite dell'armonia, però con pochi trucchi e accorteze potrete usare questi due colori in casa nella stessa stanza. Il grigio freddo del ferro esalta i toni caldi del legno marrone. L'abbinamento del legno con il grigio è tipico di vari stili d'arredo, diversissimi tra loro, infatti, vedremo come questa coppia di colori è il cardine tanto dello stile industriale, quanto di quello scandinavo, i due poli opposti. Per giocare con i colori bisogna mixare anche i materiali, il marrone in natura lo ritroviamo in alcune pietre e nel legno, mentre il grigio è un colore tipico del ferro e dell'acciaio. Per controbilanciare il grigio che è un colore base neutro si usa il marrone caldo (in base al legno che utilizziamo) e poi quasi sempre va inserito un elemento di rottura che può essere il bianco o un altro colore. Ricordiamoci che il legno esiste di moltissimi tipi, se andiamo a scegliere un legno chiaro, quasi beige, come il faggio, allora i ruoli si invertono e dovremo optare per un grigio scuro, tendente al nero. In questo articolo vedremo 15 modi per abbinare il grigio al marrone passando per diversi stili di interior design e varie stanze della casa.