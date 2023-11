Caldi e Avvolgenti: 15 Idee per un Caminetto Rustico di Design

Nella foto possiamo vedere l’interno di una tabià, collocata ai piedi delle Dolomiti. Si tratta di un’abitazione recentemente ristrutturata che in origine era un vecchio fienile. Ecco che collocare un caminetto come questo, in posizione centrale, crea una straordinaria atmosfera in tutta la stanza e rende il soggiorno meraviglioso. Risalta in modo eccellente i materiali originali pur essendo di nuova costruzione.