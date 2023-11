15 idee strepitose per arredare casa con quadri moderni

Non sai come scegliere un quadro moderno per l'arredamento del tuo soggiorno? Le offerte in commercio sono moltissime, parti dai tuoi gusti personali e da che effetto vorresti creare con il tuo quadro moderno. Le pareti sembrano un dettaglio in un soggiorno moderno, eppure possono fare la differenza. Minimal o stile barocco? Segui il tuo istinto e non dimenticarti di fare gli abbinamenti giusti tra l'arredo, i colori e i quadri che andrai a scegliere. Considera in primis le dimensioni del tuo quadro moderno per l'arredamento. Se hai un bel salone spazioso un quadro grande al centro della parete va benissimo, oppure opta per tanti piccoli quadri per dare un unico colpo d'occhio.