15 idee per donare al tuo soffitto un aspetto unico e personale

Installare un controsoffitto strutturale come il cartongesso a può a volte presentare dei problemi di diversa natura: dagli spazi stretti all’impossibilità di sgombrare la stanza sottostante. Entra in campo quindi il telo termoteso, o meglio conosciuto come soffitto teso, un rivoluzionario sistema di controsoffittatura dal sorprendente effetto estetico. Questo metodo si rifà ad una delle più antiche tecniche nella storia dell’arredamento d’interni. Infatti secoli e secoli fa appendere un tessuto sotto il controssoffitto era cosa di uso comune per abbellire le abitazioni: ad esempio, gli antichi romani usavano la seta e gli egiziani il lino. Col passare del tempo, questa abitudine è andata a scemare, ma il telo termoteso è tornato in vita agli inizi degli anni '70, lanciato dal marchio Barrisol, per applicazioni in edifici a scopo commerciale, per poi essere molto impiegato, attualmente, nelle ristrutturazioni di spazi residenziali, turistici, alberghieri, culturali, sportivi e pubblici. Assolutamente nulla impedisce di utilizzarlo anche in ambiti privati. Il soffitto teso è un telo elastico di pvc piuttosto leggero che viene scaldato e si tende, sotto l’effetto del calore, lungo le pareti perimetrali o al soffitto grazie ad un sistema di fissaggio specifico a dei profili perimetrali, che costituiscono l’unico elemento di sostegno del telo. Con il raffreddamento, il telo diventa teso e perfettamente posto in opera. È semplice e veloce da installare, non richiedendo lavori murari e sgombero degli ambienti, ed inoltre è facilmente removibile. Si può personalizzare nelle misure, nei colori, nelle forme e nel design: i teli possono infatti essere stampati o verniciati. La sua deformabilità permette di creare fantastiche superfici orizzontali, verticali, inclinate o curve. È un elemento versatile in quanto si adatta a qualsiasi ambiente, classico o moderno. Infine, il rapporto qualità prezzo è eccellente.