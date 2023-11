Lastricato, Lastrico e Pavimento per Giardini e Terrazze: 15 Idee Vincenti

Se ti stai chiedendo cos’è un lastricato e che differenza c’è tra un lastrico solare e una terrazza, probabilmente le informazioni che ti daremo di qui a poco ti potranno essere utili. Andremo infatti a scoprire la vera differenza tra lastricato solare e terrazza: due tipologie diverse di coperture per la tua casa.

E non solo! In questo Libro delle Idee guarderemo anche qualche bell’esempio di lastricato in pietra, di pavimento per giardini in pietra o mattoni, e infine una strada lastricata interna a un giardino. In questo modo faremo una panoramica generale sul lastricato in ogni suo possibile utilizzo.

Sono in molti gli architetti e gli interior designer che scelgono un materiale naturale e dalle straordinarie caratteristiche come la pietra. Essa, nelle sue infinite variabili, risulta sempre e massimamente funzionale per qualsiasi esigenza si possa avere: dal lastricato alla strada lastricata, dal rivestimento per i pavimenti in giardino sino ai rivestimenti interni alla casa.

Iniziamo subito a parlare del lastricato in pietra e della differenza tra lastricato solare, poi vediamo qualche bella immagine di pavimenti in pietra per esterni: seguici e scopri qualche informazione utile per scegliere il tuo prossimo rivestimento o copertura!