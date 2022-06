Dalla più piccola alla più grande: 5 piscine da realizzare dietro casa

Chi di voi non ha sognato almeno una volta di poter realizzare la piscina ideale nel giardino, proprio di fronte a casa? La possibilità non è poi così lontana, se si considerano le molte tipologie di piscina offerte oggi dal mercato, in tutte le dimensioni, forme e finiture e anche per budget davvero contenuti. Se siete orientati verso questa direzione, vi consigliamo la lettura di questo Libro delle Idee, che vi illustrerà cinque casi di piscine davvero interessanti, che potranno servirvi come modello per il vostro personale progetto.

Tuffatevi nelle righe che seguono!