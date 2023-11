Lavello ad Angolo e Non Solo: 10 Cose da Sapere

Un'altra soluzione, ricercata principalmente nell'ambito del contesti più moderni, prevede l'installazione sotto top.

In questo caso la vasca del lavello angolare viene incastonata al di sotto dello spessore del piano di lavoro, che nasconde quasi interamente il profilo.

Il risultato, come si può osservare nell'immagine presa in esempio, è di straordinaria eleganza e pulizia formale. È una soluzione che, proprio per le sue caratteristiche estetiche, si sposa bene con stili di arredamento contemporanei, in cui less is more.

In questo caso, tra l'altro, non ci si trova neppure di fronte alla difficoltà di abbinare il materiale di cui è fatto il lavello con il colore scelto per il top, perché la vasca del lavandino viene mascherata da una sagomatura fatta sulla base delle misure del lavello ad angolo stesso.