15 Idee per costruire una casa tutta ecologica e sostenibile

Questo prefabbricato ha un design esterno molto moderno, distante dalla struttura quadrata tipica delle case in cemento armato. La costruzione con pannelli di legno permette di giocare con le altezze in maniera facile e creativa. All'esterno vediamo il bellissimo legno di credro sostenibile con le sue sfumature e striature, molto particolari, mentre all'interno è rivestita con legno di betulla. Gli impatti ambientali del compensato di betulla sono minimi e riciclabili al 100%. Notiamo da queste foto dall'esterno che le case in legno sono leggermente più basse rispetto agli edifici tradizionali, perché in questa tipologia di casa tutto viene studiato nel minimo dettaglio per avere massima funzionalità e minimo dispendio di energia. Ad esempio, per mantenere una temperatura interna piacevole abbassare il soffitto, coibendare le pareti, sigillare gli infissi sono degli obblighi ai quali non si sfugge. In questo monolocale non manca nulla, c'è: una zona giorno open space, una stanza da letto, lo studio, il bagno e la cucina.