Non sapete mai dove mettere le forbici per potare, che finiscono per perdersi sempre, o l'annaffiatoio che non trovate mai quando serve? I mobiletti da esterno che vedremo in questo Libro delle Idee rappresentano la risposta a tutte queste esigenze: con i loro vani contenitivi, le mensole e i ripiani, forniscono spazio a sufficienza per ospitare gli attrezzi da giardinaggio, annaffiatoi, pompe, vanghe e rastrelli. Insomma, tutto quello che serve per il giardinaggio, ma anche per oggetti e suppellettili utili sul balcone e la terrazza. I mobiletti da esterno sono complementi di arredo che devono unire una estrema semplicità, con la massima funzionalità, senza dimenticare lo stile. Gli architetti spesso li usano come punto di appoggio poco appariscente nelle configurazioni degli spazi esterni come quelli di balconi, terrazze e giardini, in cui i mobiletti da esterno e gli armadi da esterno possono stare da soli, in coppia o unirsi al resto dell'arredamento di cucine o salotti da esterno. Tutti i progetti che vedremo includono delle soluzioni per inserire i mobiletti da esterno diverse, con in comune però funzionalità, semplicità e praticità: scopriamoli insieme. Seguiteci.