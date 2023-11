Se si ricerca un colore che sappia essere allo stesso tempo vivace ma non invadente, avvolgente e leggero, allora il rosa antico rappresenta la cromia su cui puntare per animare le superfici degli ambienti della casa, dal soggiorno alla camera da letto. L'impasto delle varie gradazioni che animano il rosa antico è basato sulla mescolanza tra rosso e bianco, con note che quindi vanno da quelle più posate del grigio sino a sfiorare quelle vivaci del lilla. Come vedremo in questo Libro delle Idee, il rosa è un colore che può essere utilizzato da architetti e interior designer in varie gradazioni e intensità, con nuance corpose e toni pastello che permettono di mettere in evidenza pareti o porzioni di pareti, scaldando gli ambienti con l'intensità avvolgente di un colore poroso, che sa essere sobrio e vivace a seconda della tonalità scelta. Il rosa antico è un colore facile da abbinare, in particolar modo con colori neutri, come il bianco e il tortora, ma anche con altre tonalità pastello di colori che vanno dal verde al grigio. Per scoprire come il colore rosa antico possa essere utilizzato nei diversi ambienti della casa non ci resta che andare a conoscere i 15 progetti di interni colorati di rosa selezionati: vediamoli insieme.