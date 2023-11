Tetti in scandole: tra tradizione e innovazione in 15 step

I tetti in scandole fanno parte di una lunghissima tradizione arrivata fino a oggi… Si tratta di un particolare costruttivo che affonda le sue radici nel passato ma che oggi viene utilizzato per le sue caratteristiche innovative e di basso impatto ambientale. Se non ne avevi mai sentito parlare allora è il caso di leggere il nostro articolo in cui ti spigheremo da cima a fondo di cosa si tratta e come potresti utilizzare questo tipo di costrutto. Analizzeremo i vantaggi e le caratteristiche principali e quando avrai finito di leggere saprai tutto di questo argomento! E allora, diamo il via al nostro viaggio nel mondo delle scandole in legno…