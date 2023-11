Hygge è un termine danese che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, associandolo con uno stile di arredamento fatto di forme lineari e sobrie, materiali come il legno e di armonia tra spazio architettonico e complementi di arredo, tonalità nordiche calde e avvolgenti. Ma più in generale questo termine indica un benessere psicologico, emotivo, ambientale, che ha come caratteristica principale una disposizione accogliente e serena nei confronti della realtà. Il termine hygge deriva da quello germanico “hyggja”, che vuol dire sentirsi soddisfatti, anche se la traduzione che forse più si avvicina al significato di questo termine è quella di “accogliente”, che aiuta a descrivere i caratteri del design nordico che andremo a conoscere e che non si limita agli ambiti domestici, anzi: nei locali commerciali come hotel e ristoranti lo stile hygge e il design nordico trovano un terreno fertile per mostrare come serenità e armonia possano dare vita a spazi accoglienti e avvolgenti. Come vedremo, però, lo hygge è anche un'ispirazione per la creazione di accessori come le candele, che contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente negli ambienti della casa, dal soggiorno alla cucina, e che sono capaci con i loro profumi di evocare quella serenità e quell'atteggiamento positivo nei confronti della realtà che sono i caratteri fondanti dello hygge. Andiamo a conoscerli insieme.