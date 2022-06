Che rivestimento scegliere per il tuo terrazzo? I prezzi

Il cotto appartiene al gruppo delle piastrelle non smaltate e in monocottura, prodotto mediante lavorazione dell'argilla, sia con tecniche manuali che industriali (fattore che influisce anche sul costo). Essendo un materiale a pasta porosa, contenente delle bolle d'aria, assorbe facilmente lo sporco e, specialmente per la posa in esterni, deve essere trattato con prodotti incerati e impregnanti per renderlo più resistente alla penetrazione dei liquidi e delle impurità e per far sì che sia più facile da pulire.

La nota più rilevante sul piano estetico è la forte sensazione di calore che trasmette. è inoltre ideale per una posa anche in interno, per trasmettere un senso di continuità. Ha un costo, esclusa la posa, che varia da 20 a 40 €/mq.