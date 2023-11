Come si possono collegare aree funzionali diverse di uno stesso spazio, oppure ambienti diversi? I tavoli da soggiorno, come vedremo in questo Libro delle Idee, possono essere la soluzione che consente di mettere in relazione in maniera fluida aree diverse di uno stesso spazio, oppure ambienti diversi. In particolare nel caso degli ambienti open space, l'anello di congiunzione tra l'area soggiorno e quella pranzo o cucina è spesso rappresentato dai tavoli soggiorno. Architetti e interior designer possono usare i tavoli da soggiorno per individuare in maniera chiara le diverse aree senza ricorrere a separazioni nette, ma anzi introducendo i tavoli da soggiorno per creare un collegamento. Come vedremo, che si tratti di tavoli pieghevoli da soggiorno, di tavoli da soggiorno allungabili, di tavoli da soggiorno rotondi o rettangolari, di legno o di marmo, il piano dei tavoli da soggiorno diventa un terreno comune in cui agli ambienti confluiscono, in un movimento che si fa fluido e libero, aprendo gli ambienti allo scambio. Per capire come i tavoli da soggiorno possano essere utilizzati come anello di congiunzione tra ambienti differenti o tra aree diverse dello stesso spazio, non ci resta che andare a conoscere le 16 soluzioni per arredare e collegare selezionate: seguiteci.