Lavello della cucina in fragranite: 15 modelli per ispirarsi

Per rinnovare la tua cucina o per altre idee al riguardo non perderti i nostri spunti. Un lavello in fragranite può rompersi e in questo caso utilizza dello stucco in poliestere e una pasta sul rivestimento. Prevenire è sempre meglio che curare ed è meglio pulire il lavello da cucina in fragranite tutti i giorni, per evitare macchie soprattutto di tè o caffè e per quanto riguarda la candeggina, già citata, fondamentale è il suo uso diluito e solo con tipi di fragranite chiari.