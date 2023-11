L'importanza dell'illuminazione nel determinare l'atmosfera di un ambiente è fondamentale: senza la luce non esiste la possibilità di percepire colori e sfumature. Ma le lampade e i lampadari sono anche degli oggetti di design, dei veri e propri complementi di arredo che contribuiscono a definire lo stile degli spazi domestici. La scelta di lampade e lampadari diventa quindi fondamentale tanto per illuminare quanto per arredare ogni ambiente della casa, dalla cucina al salotto, dalla camera da letto al bagno: il piano illuminotecnico della casa è organico rispetto a quello architettonico, sia da un punto di vista funzionale che estetico. Come vedremo, quindi, le lampade scelte da architetti e interior designer contribuiscono in maniere molto rilevante alla definizione di un progetto di interni, consentendo di valorizzare le tonalità e i materiali scelti per complementi di arredo, pavimenti, soffitti. Texture e contrasti materici, combinazioni o contrasti cromatici sono enfatizzati e valorizzati dai fasci luminosi che provengono da lampade e lampadari. Al contempo, le forme e i materiali con cui le lampade sono realizzate entrano nello spazio domestico, cambiandolo. Scopriamo insieme come andando a conoscere da vicino le 15 lampade per illuminare e arredare ogni ambiente della casa selezionate per questo Libro delle Idee. Seguiteci.