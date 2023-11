Termosifoni verticali, orizzontali e a pavimento: 15 soluzioni da non perdere

Il riscaldamento domestico è un vero e proprio arredamento d'interni, sicuramente ricopre un obiettivo funzionale ben preciso, che è quello di scaldare le stanze, ma in secondo luogo è diventato parte degli arredi da interni. In passato le case venivano scaldate con un grande forno nella stanza centrale che veniva utilizzato anche per cucinare, poi nel tempo grazie alla tecnologia si è passati ai termosifoni in ghisa ed oggi esistono una miriade di soluzioni: convettori, termosifoni ad acqua, termosifoni elettrici, riscaldamento con pannelli fotovoltaici etc. In questo articolo ci incentreremo solo sui pannelli radianti ad acqua. Una volta scelta la tipologia di riscaldamento si passa al montaggio. Ogni stanza ha bisogno del suo termosifone, quindi bisogna poi decidere dove posizionarlo e in base al luogo si andrà a scegliere forma e misura. Toglietevi in testa l'idea del classico termosifone bianco, oggigiorno dovrete scegliere anche il colore dei vostri radiatori che deve adattarsi allo stile degli arredamenti per risultare in armonia. I pannelli radianti possono essere a parete o a pavimento, in entrambi i casi si tratta di sistemi di riscaldamento che vengono portati a temperatura dal passaggio dell'acqua calda nelle tubature. La differenza sta nel fatto che quelli a parete sono a vista, mentre quelli a pavimento non sono visibili e quindi salvano spazio e riscaldano il suolo. I termosifoni a parete possono essere verticali, generalmente preferiti per salvare spazio o orizzontali, modello tradizionale basso e lungo.

In questo articolo vedremo 16 tipologie di radiatori passando da quelli a parete verticali a quelli orizzontali, per poi spostarci sul riscaldamento a pavimento e ad alcuni pezzi di design.