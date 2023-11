15 Idee colorate per utilizzare il viola melanzana negli arredi e sulle pareti di casa

Il viola scuro, anche detto melanzana , è un colore che, in epoca moderna, è entrato a far parte della palette delle tinture da parete, delle carte da parati ed anche dell'arredamento contemporaneo. In passato era rilegato ad uno stile nobiliare, dal gusto barocco e dunque era etichettato come un colore poco moderno. Invece, in base a come viene abbinato, il viola può avere due facce: una aristocratica, in abbinamenti con l'oro ed i cristalli ed una moderna e contemporanea se abbinata ad uno stile minimal dai toni bianchi o grigi. Il color melanzana è sicuramente adatto ad ambienti ampi, anche se la tonalità scura del viola aiuta a creare profondità, è preferibile dosarlo per ricreare delle atmosfere molto intime, giocando con il tipo di luce che andiamo ad associare. Nelle grandi stanze il viola può essere impiegato anche su una sola facciata a tinta unita, lasciando le altre bianche per non appesantire l'ambiente, oppure per decorare la stanza con delle carte da parati tematiche. Il viola è una scelta audace e vivace adatto alle case, ma anche a dei locali grandi ad esempio un piano bar o un ristorante. Spesso lo ritroviamo impiegato nelle pareti delle stanze da letto perché secondo la cromopsicologia il viola è un colore calmante e che induce a rilassarsi e meditare. Non dimentichiamo che esistono varie versioni del color melanzana, anche metallizzate o perlate che danno più luminosità, ad esempio.

In questo articolo vedremo 17 idee per colorare di viola diverse stanze della casa, utilizzandolo sulle pareti oppure inserendo degli arredi in tinta.