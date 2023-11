Arredamento zen: 20 idee per una casa in stile giapponese

Trasformare la propria casa in un’oasi dedicata alla serenità e alla riflessione: ecco come farlo attraverso l’arredamento zen. L’arredamento zen si rifà alla tradizione e allo stile giapponese, pur avendo risentito di diverse contaminazioni nel corso del tempo. Al giorno d’oggi, è uno degli stili di interior design più conosciuti ed apprezzati. Quali sono gli elementi che lo contraddistinguono? L’arredamento zen è associato ai concetti della semplicità, del minimalismo e dell’equilibrio. Un ambiente arredato in questo modo dovrebbe riuscire a comunicare immediatamente un senso di pace e di ordine. Questo permette alla casa di diventare un accogliente rifugio che si contrappone al caos, al rumore e alle tensione del mondo esterno. Le nostre vite sono sempre più frenetiche, le routine quotidiane rischiano di schiacciarci: tornare a casa la sera in un appartamento arredato in stile giapponese ci aiuta a lasciare i nostri problemi alla porta, per entrare in un mondo diverso, fatto di calma e serenità.

Cosa è che non dovrebbe mancare in una casa, secondo l’arredamento zen? Innanzitutto, il legame con la natura. I giardini zen di stile giapponese sono famosi in tutto il mondo: chi ha la fortuna di avere uno spazio all’aperto, potrà creare un vero e proprio angolo zen, con ciottoli, sabbia, acqua che scorre e qualche specie vegetale. Ma nell’arredamento giapponese il verde non dovrebbe mancare neanche all’interno dell’abitazione: collocare qualche pianta in punti strategici della casa (la scelta ideale? I bonsai!) permette di valorizzare l’ambiente e godere della loro presenza rilassante. L’importante è non eccedere e trasformare il proprio appartamento in una giungla! Questo ci porta ad un altro degli elementi caratterizzanti dell’arredamento giapponese (o arredamento zen): il minimalismo. Le stanze non devono essere riempite di oggetti; riduci ai minimi termini soprammobili, quadri, cuscini e altri elementi di arredo. Anche i mobili dovrebbero essere soltanto quelli necessari. Questo non significa che una casa arredata in stile giapponese debba essere spoglia: le decorazioni sono ammesse. Semplicemente, è bene evitare di cadere nell’eccesso. Il risultato dovrebbe essere un ambiente rilassante, con i mobili ben distanziati; ben vengano gli open space!

Quali materiali sfruttare per l'arredamento zen in casa? Legno naturale, bambù, carta di riso sono i più caratterizzanti. In genere, è bene orientarsi su mobili e complementi di arredo dalle linee semplici e pulite e dai colori naturali e morbidi. Privilegia l’ingresso della luce del sole attraverso finestre ampie ed evita le tende troppo pesanti, che la filtrano eccessivamente. La luce artificiale dovrebbe illuminare l’ambiente in modo tenue e diffuso, ma al tempo stesso adeguato per non andare a creare stanze troppo buie. A faretti led troppo intensi, neon e lampadine colorate sono da preferire abat-jour e lampade con paralumi in tessuti chiari.

Abbiamo parlato di quelli che sono gli elementi caratteristici dell’arredamento zen: adesso è il momento di entrare nel vivo di questo articolo e iniziare a vedere insieme qualche esempio pratico! Nella gallery troverai tantissime idee (dal letto al divano giapponese, dalla carta da parati ai sanitari) per arredare ciascuna stanza della tua casa in stile giapponese. Non mancheranno certo gli spunti per creare un giardino o un angolo zen! Pur rifacendosi tutte allo stile di arredamento giapponese, vedrai che le soluzioni proposte sono comunque abbastanza diverse tra di loro: siamo sicuri che riuscirai a trovare l’idea giusta per il tuo ambiente!