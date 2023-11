Rivestimenti in microcemento: 15 idee di design per un effetto wow!

La cucina è il cuore pulsante di ogni casa. E nella colorazione total white è ideale per ricreare un concept dove pulizia, ariosità e purezza si fondono in una commistione perfetta di raffinatezza senza tempo e ampliamento ottico degli spazi. Per dare un ulteriore senso di pulizia e ampiezza, uno dei rivestimenti da poter scegliere è sicuramente il microcemento. In questo progetto lo vediamo declinato in un’ampia isola centrale e nel lavandino, tutto ulteriormente enfatizzato dalla scelta di un pavimento in resina poliuretanica, in un perfetto mood minimalista che spicca per raffinatezza ed eleganza.