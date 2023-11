Chi ha la fortuna di avere una piscina in giardino amerà certamente invitare amici e conoscenti per giornate in acqua, soprattutto nella stagione estiva.

Dedicare un angolo a salottino e arredarlo con poltrone e divani da esterno vi permetterà di stare comodi e magari fare uno spuntino a metà giornata senza dover rientrare in casa per il pranzo. Cruciale è in questo caso la presenza di un comodo tavolino: non serve che sia enorme, sarà comunque un comodo punto di appoggio per allestire un piccolo buffet o poggiare le bevande.