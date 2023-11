Lavatrice Bitermica: Tutto Quello che c'è da Sapere

Sono sul mercato da oltre 10 anni, eppure le lavatrici bitermiche non hanno ancora riscosso grande successo in Italia. Queste lavatrici, altrimenti conosciute come lavatrici a doppio ingresso , presentano un attacco per l'acqua fredda e l'altro per l'acqua calda. Le normali lavatrici di solito prelevano acqua fredda dalla rete idrica per poi riscaldarla attraverso una resistenza interna. La lavatrice bitermica, invece, preleva direttamente l'acqua calda preriscaldata dal nostro impianto di casa, limitando al minimo il lavoro della resistenza interna. I vantaggi sono evidenti: un più basso consumo elettrico generale. La lavatrice bitermica, prelevando acqua tra i 40 e i 60 gradi, non dovrà riscaldare l'acqua fredda poiché disporrà di acqua preriscaldata. Andiamo a vedere più nel dettaglio come funzionano, quanto costano e perché dovremmo comprarne una.