Chiunque abbia un cane sa quanto sia un animale sociale, che ha bisogno di un contatto diretto e costante con il suo branco, e il branco non sono altro che i suoi proprietari, ma anche con la natura, per poter giocare, correre, saltare, annusare. La cuccia del cane deve saper tenere insieme queste due dimensioni della vita del cane, proprio come fanno le cucce di design da esterno interamente personalizzabili create da Pet House Design, piccola azienda artigiana specializzata nella creazione e realizzazione di cucce da esterno che permettono al cane di avere uno spazio sicuro e tranquillo in cui tornare per riposare o ripararsi dopo aver corso e giocato in giardino, oppure quando il tempo volge al brutto. Le cucce da esterno realizzate artigianalmente da Pet House Design rappresentano per il cane un posto sicuro e unicamente suo in cui tornare e sentirsi libero e tranquillo. Spesso si è portati a pensare che per un cane sia meglio stare all'interno della casa, perché più sicura e perché così può stare sempre vicino a noi, ma si dimentica che un cane ha esigenze diverse rispetto a quelle degli umani e che una cuccia esterna rappresenta per il cane uno spazio ideale, in cui potrà essere libero di vivere le due dimensioni che gli sono proprie in libertà e sicurezza. Le cucce da esterno di Pet House Design sono prodotte artigianalmente con materiali di qualità e sistemi come i profili in metallo antimorso, il pavimento in resina antigraffio, il tetto apribile, pensati per rendere sicura, accogliente e pulita la cuccia da esterno del vostro cane. Spesso si dimenticano alcune caratteristiche peculiari dei cani, mentre le cucce di design create artigianalmente da Pet House Design sono realizzate tenendo conto, per esempio, che i cani hanno una pelle più spessa della nostra, ricoperta da un folto mantello, che permette alle razze più grandi e pelose di sopportare tranquillamente temperature sino a -5°C, che hanno unghie resistenti per scavare e nascondere il cibo, e che hanno un'olfatto straordinario, fino a 100 mila volte più acuto di quello umano. E per questi animali che le cucce da esterno di Pet House Design sono concepite e realizzate: perché i cani possano vivere in piena sicurezza quello che sono e avere uno spazio tutto per loro, sicuro e pensato espressamente per il loro benessere.