14 assaggi di cucine per tutti i gusti

Che siate amanti del cibo o meno, la cucina è senza dubbio la parte più importante nella progettazione e nella ristrutturazione della casa. Infatti al giorno d'oggi il suo utilizzo non si limita all'attività del cucinare e del mangiare, ma sempre di più viene considerata come quella zona dove socializzare, rilassarsi e, perchè no, lavorare. Proprio per questo motivo sono tanti i fattori da prendere in considerazione nel progetto, sia personali, come il gusto e le esigenze, sia oggettivi, come lo spazio a disposizione. L’esito della scelta della giusta cucina deve risultare in un mix equilibrato di praticità ed estetica, in modo da creare la desiderata atmosfera senza rinunciare alla funzionalità. In commercio ce ne sono tantissime: solo per fare un nome, ricordiamo le cucine Lube, marchio leader sinonimo di garanzia ormai dagli anni ‘60, essenziali e molto resistenti. In particolare, la collezione delle cucine Creo del gruppo Lube propone una vasta gamma dagli stili moderni e classici, componibili e personalizzabili. In questo articolo daremo uno sguardo generale ai diversi tipi di cucina, sia dal punto di vista estetico che dei materiali utilizzati.