Un Lavandino per il Bagno… Anzi, 15!

Quali sono gli elementi che non possono mai mancare in un qualsivoglia bagno? Be', di sicuro il lavandino da bagno è tra questi! Che si tratti di una soluzione moderna, e di un design che abbraccia le spinte della tradizione, non temere per ogni bagno esiste un lavandino ideale, e in questo libro delle idee troverai quello che cerchi! Alcuni lo chiamano lavabo da bagno, ma la sostanza è sempre la stessa! E vedrai: i risultati saranno sempre ottimi! Nel processo, però, non bisogna mai perdere d'occhio i trend del momento per ogni stanza che si considera: e allora, perché non giocare con le molte e diverse strutture di un lavabo, che sia esso sospeso o impiantato, di ceramica, porcellana, o anche resina? Non dimenticare, per esempio, che i lavabi sospesi sono davvero di tendenza di questi tempi! Incredibilmente versatili e facili da pulire: che cosa si potrebbe volere di più? Di lavabi bagno sospesi ce ne sono davvero a iosa: basta solo immaginare quello che meglio si addice ai tuoi spazi!