15 incredibili idee per un barbecue perfetto

Il giardino è il nostro regno oggi! Qui tante utili idee per creare un outdoor speciale. Se hai in mente di comprare un barbecue prefabbricato ti diamo alcuni consigli. Per questa struttura dovrai recarti presso un negozio di giardinaggio e arredamento di esterni. Tanti modelli e grandezze in pezzi separati da assemblare successivamente all'acquisto. Qui un modello semplice dal colore atipico per un barbecue da giardino, ovvero il giallo, però di sicuro effetto. In inverno prenditi comunque cura del tuo barbecue a legna per non lasciarlo in balia di animali o di ruggini varie.