Siete alla ricerca di vasi e sistemi che vi permettano una gestione creativa ed efficace delle erbe aromatiche in casa? Grazie al vaso CUBE color 14 di Lechuza le vostre erbe aromatiche e le vostre piante potranno crescere rigogliose sul davanzale della finestra, sul balcone o sul terrazzo in assoluta sicurezza. Come vedremo in questo Libro delle Idee, infatti, che si tratti di basilico, timo o rosmarino, le erbe aromatiche potranno crescere in maniera ottimale, grazie al sistema di irrigazione integrato che è parte del vaso CUBE Color, fornendo alle piantine sempre la giusta quantità d'acqua e mantenendo il corretto tasso di umidità del terriccio, in modo da permettere alle erbe aromatiche di crescere e prosperare in modo sicuro e sano. Il vaso CUBE Color è una creazione di Lechuza, azienda all'avanguardia in Europa nel settore dei vasi di plastica e dell'urban gardening, con prodotti di alta qualità come il vaso CUBE Colore che andremo a conoscere, realizzati utilizzando la stessa plastica prodotta dal produttore dei famosissimi PlayMobil, nel rispetto dei più alti standard produttivi che prevedono il risparmio delle energie e delle risorse ambientali. Le innovative tecnologie produttive e una ricerca sui materiali plastici all'avanguardia permettono a Lechuza di produrre dei vasi da coltura di plastica di alta qualità, dotati di sistemi di irrigazione integrati, in grado di garantire alle piante il corretto apporto di acqua e il mantenimento dell'umidità ideale per crescere sane e robuste in qualsiasi tipo di ambiente. Scopriamoli insieme: seguiteci.