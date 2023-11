Madia Moderna: 18 Strepitose Interpretazioni di Design

Se invece disponi di vecchi mobili ma non sai dove inserirli e come rigenerarli, pensa a un’alternativa come quella in foto. Questa madia moderna è stata infatti creata scomponendo un antico armadio degli anni Cinquanta. Dalle ante dell’armadio usato è stata realizzata, con un semplice lavoro di falegnameria, una scatola in rovere.

Il lavoro di patinatura ha permesso al legno di acquisire quell’effetto invecchiato tipico della grissinatura delle ante. In più, elemento che contraddistingue la creazione su misura: il basamento in ottone ossidato e il top in marmo di Carrara lucidato permettono a questo mobile di arredare in modo esclusivo il soggiorno.

Se hai un mobile vecchio, perché non pensare di trasformarlo in una madia moderna? L’effetto potrebbe essere simile a quello in foto!