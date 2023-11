Finestra che si apre sul tetto: 19 spunti per sceglierla

Abbaino, lucernario… quando si parla di una finestra che si apre sul tetto ci si può riferire ad infissi dalle diverse caratteristiche, accomunati però dallo stesso ruolo: fare entrare la luce e permettere il ricambio d’aria nel sottotetto. Se prima quando ci si riferiva a questo ambiente si parlava praticamente solo di soffitte, oggi sempre più attici e mansarde sono dei veri e propri appartamenti. In qualche caso l’intera abitazione si sviluppa nel sottotetto, in altri casi è disposta su due livelli, con il secondo che ha il tetto come soffitto. Nel momento in cui questo ambiente viene vissuto con regolarità, e non utilizzato solo come ripostiglio, la presenza di una finestra che si apre sul tetto diventa fondamentale.

Abbiamo parlato di più di una tipologia di finestra che si apre sul tetto: ci sono innanzitutto i lucernari, delle finestre sul tetto che solitamente vengono utilizzate negli edifici di tipo industriale con lo scopo di aprire un punto luce nell’ambiente, ma senza particolari proprietà in termini di isolamento termico. Gli abbaini invece, sono un po’ diversi dall’immagine della finestra che si apre sul tetto che probabilmente hai in mente: si tratta di strutture architettoniche che includono una finestra posizionata in verticale, che solitamente si aprono sui tetti a falde inclinate.

Una finestra che si apre sul tetto adatta ad un appartamento è in grado di garantire, oltre al passaggio di luce e di aria, anche un buon livello di isolamento termico e acustico. I rumori dell’ambiente esterno, il caldo d’estate e il freddo di inverno verranno filtrati dagli infissi pensati per l’uso domestico molto più efficacemente rispetto a quelli delle costruzioni industriali. In particolare, occorre considerare che la finestra che si apre sul tetto è particolarmente esposta ai raggi solari e dunque, se non adeguatamente isolata, può facilmente diventare punto di ingresso del calore in un ambiente (mansarda o soffitta) già abbastanza caldo. Come risolvere? Le finestre Velux, ad esempio, includono all’interno della loro gamma modelli che schermano efficacemente la luce del sole, oppure che includono tende e tapparelle.

Per saperne di più sulle finestre sul tetto (prezzi, modelli, modalità di installazione) il nostro consiglio è di rivolgerti ad uno dei professionisti qualificati della tua zona, che potrai trovare in questa pagina. In questa gallery vedremo insieme i modelli e le soluzioni più belle per includere una finestra che si apre sul tetto all’interno del tuo appartamento.