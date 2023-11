Siete alla ricerca della soluzione migliore per la vasca da bagno? Spesso lo spazio non permette di introdurre una vasca di grandi dimensioni nel bagno, ma non per questo si deve rinunciare ad avere una vasca da bagno bella e funzionale: la vasca da bagno in muratura rappresenta una soluzione capace di unire stile e funzionalità, anche in spazi ridotti perché può essere costruita su misura per il bagno, andando con la sua struttura a completarlo in maniera sartoriale. La vasca da bagno in muratura nel bagno moderno può anche fondersi con la doccia, dando vita a un ibrido molto utile, quello tra vasca da bagno e doccia in muratura, che consente di scegliere in base al momento quale delle due soluzioni privilegiare. La vasca in muratura permette anche ai progettisti di costruire i progetti di interni che riguardano il bagno con una grande coesione e una coerenza stilistica, che può portare anche sulle pareti della vasca gli stessi rivestimenti che decorano le pareti, oppure andare in una direzione opposta, enfatizzando la presenza della vasca proprio con cromie o materiali differenti da quelli che dominano nel resto del bagno. In ogni caso una vasca da bagno in muratura rappresenta una soluzione ottima per personalizzare il bagno qualunque struttura architettonica abbia e qualunque metratura abbia, anche quelle ridotte, permettendo una personalizzazione che aggiunge valore allo spazio, come vedremo andando a conoscere le 15 soluzioni che uniscono stile e funzionalità selezionate. Non ci resta che partire: seguiteci.