Chi ha una casa abbastanza capiente spesso ha una stanza ripostiglio, dove vengono accatastati oggetti e mobili che non vengono utilizzati spesso o che non si ha il coraggio di buttare via.

Negli ultimi anni si è parlato tanto di quanto buttare via oggetti inutili sia sano per la mente e per lo spirito: spesso, infatti, liberarsi di oggetti che non ci rendono felici e che non ci servono, ci può aiutare anche a liberarci di un peso mentale.

La consapevolezza di questi benefici può essere la spinta giusta per liberare una stanza di casa dalla confusione e trasformarla in una craft room dove passare dei momenti rilassanti in cui dedicarci a noi stessi.