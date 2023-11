15 Idee col Colore Fuxia, la Tonalità che Prende il Nome da una Splendida Pianta

Il colore fuxia non è il colore dei bambini: si presta anche ad essere il perfetto alleato per vivacizzare una stanza, come una camera da letto. Basta un piccolo dettaglio di questa tinta alla parete (in questa foto, per esempio, c'è una geometria) abbinata ad un mobile o armadio dello stesso colore e il gioco è fatto. Un consiglio: lo sai che questa particolare tonalità si può ottenere semplicemente unendo i colori primari del blu e del rosso? Bisogna prestare particolare attenzione per realizzarlo, aggiungendo una punta di bianco per renderlo più luminoso e brillante. Per questo, se non ti senti sicuro, è meglio sempre rivolgersi a degli imbianchini per consigli e per realizzazioni per la casa.