Chi non ha mai sognato di portare il cinema a casa propria, costruendo una sala domestica per vedere i film senza uscire da casa? In questo Libro delle Idee vedremo proprio 15 soluzioni per portare il cinema a casa propria, create da architetti e interior designer sfruttando gli spazi del soggiorno o del living, oppure dando vita a delle vere e proprie sale attrezzate con tanto di schermi e proiettori. Perché se è vero che gli schermi ultrapiatti di ultima generazione, con le risoluzioni impensabili sino a qualche anno fa che sono garantite dalle tecnologie come l'alta definizione, sono spesso in grado di sostituire degnamente gli schermi del cinema, seppure in una scala ridotta, e pur vero che alcuni dei progetti per portare il cinema a casa propria che vedremo, non si sono limitati a scegliere una televisione più grande delle altre. Vedremo infatti come la passione per il cinema di alcuni committenti a spinto i progettisti a dare vita a vere e proprie sale cinematografiche domestiche, con schermi a scomparsa e proiettori, sedute e divani appositamente disposti per permettere una visione ottimale: insomma, delle stanze per portare compiutamente in cinema a casa. In altri casi, come detto, vedremo come la disposizione strategica delle televisione in soggiorno o in salotto permetta di ottenere comunque dei risultati più che soddisfacenti per ricreare delle condizioni per la visione di film e serie televisive il più vicine possibile a quelli delle sale cinematografiche, dove in ogni caso si spera di poter tornare presto. Nel frattempo, però, per capire come fare a portare il cinema a casa propria non ci resta che partire per la nostra breve esplorazione. Seguiteci.