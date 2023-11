Luci esterne: 17 idee per creare atmosfere suggestive all’aperto

Scende la sera e si accendono loro: stiamo parlando delle luci esterne, che permettono di illuminare e creare atmosfere suggestive in balcone o in giardino. Il loro è un ruolo allo stesso tempo funzionale (permettendo il movimento in sicurezza, soprattutto in presenza di gradini o altri ostacoli) e decorativo. Lampade, faretti e strisce led, applique da esterno, lampioni… sono moltissime le tipologie di prodotto che possono essere utilizzate per l’illuminazione giardino, a seconda dello stile, del livello di luminosità e dell’effetto che si desidera ottenere. Ma come scegliere le luci esterne ideali per il proprio ambiente? Visto che stiamo parlando di dispositivi che, spesso e volentieri, dovranno funzionare anche mentre sono esposti alle intemperie, è bene assicurarsi di scegliere delle lampade da esterno in grado di resistere a polvere, acqua e altri agenti atmosferici. Acquista soltanto dispositivi marchiati CE e scegli per l’illuminazione del giardino luci esterne con indice IP23, o meglio ancora IP65, che garantiscono una buona protezione da polvere e terra, oltre che un’adeguata impermeabilità, per permettere alla lampada di resistere alla pioggia o all’acqua degli irrigatori automatici.

Se si parla di illuminazione giardino e balcone, merita qualche parola anche la questione del risparmio energetico. Sicuramente una delle tecnologie più efficienti da questo punto di vista è quella delle luci a led. In alternativa, preferisci una lampada o delle applique da esterno con lampadina a risparmio energetico. Dovrai inoltre decidere se il tuo impianto di illuminazione sarà di tipo manuale o automatico. Nel primo caso sarai tu, tramite un interruttore (ne esistono anche versioni smart, controllabili tramite smartphone) a decidere quando accendere o spegnere le luci. Scegliendo per le tue luci esterne un sistema automatico, invece, avrai un paio di opzioni a disposizione. La prima, consiste nell’utilizzo di sensori di movimento per accensione luci esterne: queste ultime si accenderanno soltanto nel momento in cui rileveranno un movimento, per rimanere spente nei momenti di quiete. Sono la soluzione ideale per una scalinata o un vialetto, proprio perché votate al massimo alla funzionalità. Ricorda però che gli impianti con sensore di movimento per accensione luci esterne verranno attivati anche al semplice passaggio di un cane o un gatto. Non sono particolarmente adatti se l’obiettivo è quello di creare un ambiente scenografico al calare della sera, illuminando piante o pareti della casa. L’altra soluzione consiste nel gestire l’impianto tramite la regolazione timer luci esterne. In questo caso, sarai tu a stabilire tramite il timer gli orari di accensione e spegnimento dell’illuminazione. Questo sistema è perfetto anche per le luci esterne natalizie, se siete tra coloro che amano adornare il proprio giardino o balcone durante questo speciale periodo dell’anno.

Sensori di movimento e timer per luci esterne: prezzo, installazione… Per avere un’idea più precisa della soluzione ideale per il tuo caso specifico, rivolgiti ad un esperto, che saprà consigliarti e guidarti nella scelta. In questo articolo passeremo in rassegna le idee più interessanti e piacevoli per aiutarti a scegliere la tipologia di luci esterne più adatte al tuo ambiente e al tuo gusto.