Tu lo Chiami Bordo o Bordeaux? 15 Idee per Arredare Casa col Colore Bordo

Per ottenere un colore bordeaux occorre mescolare viola e il marrone. Ora, se ti stai chiedendo, come si ottiene il marrone devi sapere che puoi realizzare questa tonalità miscelando, in quantità variabile, i tre colori primari del giallo, rosso e blu. Certi tipi di bordeaux, è vero, assomigliano proprio al marrone, come questo, così intenso da ricordarlo vagamente. Una tinta che piace in ambienti open space e che viene utilizzata molto per gli arredi, come le librerie. Per dare un po' di luce, meglio alternare i colori alle pareti: un bianco, come in questo caso, andrà benissimo.