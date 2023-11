Color Ecrù: 15 idee per utilizzarlo in ogni stanza della casa!

Crema? Avorio? Beige? No, ecrù! Spesso confuso con le prime tre cromie citate, il color ecrù è tra le nuance di maggior tendenza del 2021! Naturale, legato alle trame della seta e del lino non lavorati, il color ecrù significa letteralmente “grezzo”. La sua è un’etimologia francese che ne sottolinea la purezza. L’ecrù mania ha conquistato il mondo dell’interior design con tutta la sua raffinata semplicità e la versatilità che lo ergono a colore passepartout per tanti ambienti della casa. Questo non significa che non abbia personalità, anzi! É una nuance che nobilita tanti stili, dallo shabby al country chic, dallo stile classico ad uno stile minimal riscaldato da accenti più avvolgenti. Insomma, il mondo dell’ecrù è ricco e tutto da scoprire! Ecco per voi 15 idee per utilizzarlo con stile in ogni stanza della casa!