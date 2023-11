Ampi Spazi e Design Minimal per una Villa

In architettura come nell’interior design il concetto di proporzione è alla base della buona riuscita di ogni progetto; spazi costruiti e distribuiti in maniera del tutto priva di proporzione armoniosa, ci restituiscono sensazioni di disconfort. Questo vale anche per la scelta degli arredi e dei complementi che andranno a completare uno spazio; per ottenere, infatti, il migliore effetto possibile ci dovrà essere un rapporto di equilibrio tra le loro dimensioni e quelle dell’ambiente che li accoglie. Il tema della proporzione è al centro dell’idea progettuale sviluppata dallo studio milanese di interior design Bum Interiors per una villa a Grumello del Monte, caratterizzata da spazi di ampia metratura e imponenti altezze; l’intervento di relooking ha riguardato la realizzazione delle finiture, di pavimento e pareti, la disposizione dell’arredo e il sistema d’illuminazione. L’ardua sfida con cui si sono dovuti confrontare i progettisti è stata quella di creare ambienti moderni, ispirati all’eleganza minimal, accoglienti ma che facessero al contempo percepire l’ampiezza degli spazi senza farli risultare spogli o freddi. Lo studio Bum Interiors opera su tutto il territorio italiano grazie anche a un servizio di consulenza online e realizza progetti customizzati in base alle precise richieste dei clienti, con uno stile ispirato alla tradizione del design e dell’architettura italiana. Scopriamo insieme in ogni dettaglio questo affascinante progetto.