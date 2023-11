Bellezza e Originalità in Giro per il Mondo: 15 Case Indimenticabili

Tra pietra, cemento e tufo in stile puramente mediterraneo, questa villa ci spiazza per la sua bellezza e la sua armonia geometrica. Le varie sezioni ad incastro dialogano con la natura tra mimetismo e sovrapposizioni, generando un effetto che sembra guidarci nell'ascensione verso l'eden in terra. Il bianco delle costruzioni sporcato dal violetto dell'oleandro e dal verde perenne ci regala una sensazione di pace e riservatezza in questa villa in stile mediterraneo che non ha assolutamente nulla da invidiare alle mega ville di lusso della California.