15 esempi di praticità e design con il gres porcellanato

In questo articolo andremo ad analizzare le caratteristiche di un materiale innovativo che negli ultimi anni ha rivoluzionato il mondo dell'edilizia, in particolare della ristrutturazione: il gres porcellanato. Riconosciuto da sempre per i suoi vantaggi, esso viene realizzato tramite macinatura, pressatura meccanica e cottura ad altissime temperature di argille, sabbie ed altre materie prime tra cui il caolino, un tipo particolare di argilla bianca usata anche nella porcellana, dal quale deriva appunto il suo nome. Il risultato è una piastrella a pasta estremamente compatta e dura. Vediamo quali sono i suoi innumerevoli vantaggi:

Resistenza all’abrasione, cioè la resistenza opposta dalla superficie alle azioni connesse con il movimento di materiali a contatto con essa

Impermeabilità, vale a dire l'attitudine del materiale a non farsi trapassare dall'acqua in particolari condizioni

Antigelività, cioè la resistenza all'azione disgregante del gelo

Resistenza agli urti, alle sollecitazioni e ai graffi

Resistenza alle macchie ed agli attacchi chimici

Resistenza alle alte temperature

Antiscivolo

Estremamente igienico, facile da pulire e mantenere

Grande impatto estetico

Versatilità, in quanto viene prodotto in finiture e colorazioni che imitano altri materiali come il legno, la pietra, il cemento o il marmo

Nonostante le sue infinite doti, come tutto, anche il gres porcellanato presenta dei difetti. Nello specifico:

Sensazione di durezza e freddezza: infatti la sensazione tattile e termica è simile a quella delle mattonelle

Scarso isolamento acustico

Scarsa conducibilità termica

Peso delle lastre: le piastrelle di ceramica sono molto pesanti, e ciò significa che non sono sempre la soluzione più adatta per i piani più alti. Per stabilire questo è necessario l'intervento di professionisti come

pavimentisti

ed

architetti





.

Le piastrelle in

gres porcellanato

sono caratterizzate da uno spessore di circa 4 mm, che a volte può rappresentare un problema per tutti quei lavori che richiedono spessori più ridotti. Entra in campo quindi il

gres porcellanato

sottile che, oltre ad avere tutte le proprietà tecniche sopra elencate, presenta ulteriori vantaggi tra cui la leggerezza e quindi la facilità di trasporto, ma non solo. Infatti, proprio grazie al suo ridotto spessore, esso permette il rivestimento delle superfici sovrapponendo le piastrelle al

pavimento

già esistente, senza ricorrere ad alcun tipo di demolizione. Ne risulta uno straordinario risparmio sia economico che temporale e una riduzione dei rifiuti di cantiere e dei detriti in polvere, che apporta enormi benefici dal punto di vista ambientale. Inoltre, grazie al volume ridotto delle piastrelle, è possibile spostare più metri quadri di prodotti all'interno dello stesso carico.

Quindi, riassumendo, quali sono i pro e i contro del gres porcellanato sottile? I vantaggi e gli svantaggi sono gli stessi dell'originario gres porcellanato. In più, durante la fabbricazione, le lastre, essendo più sottili, vengono rese più resistenti con l'applicazione di uno strato di fibra di vetro che, nel caso esse siano di bassa qualità, potrebbe non aderire bene.

E per quanto riguarda il costo? Data la grande varietà delle lastre e delle piastrelle in commercio, le numerosi colorazioni ed effetti, e la varietà dei formati, è molto difficile fare una stima generale dei prezzi del gres porcellanato sottile. In ogni caso, si tratta di una soluzione piuttosto economica, pur mantenendo le sue molteplici qualità.